Стажёр Google случайно нагрел компанию на $10 млн

Потенциальный сотрудник думал, что находится в демосистеме, однако его ошибочное действие привело к огромным убыткам.

Стажёр Google по ошибке запустил рекламную кампанию во время демонстрации системы по закупке рекламы. Ориентировочно ошибка сотрудника компании может обойтись ей в 10 млн долларов, передаёт Financial Times.

Во время изучения системы, предназначенной для закупки рекламы, стажёр по ошибке инициировал настоящую рекламную кампанию. Потенциальный сотрудник закупил рекламу по цене 25 долларов за тысячу показов. Отмечается, что это примерно в 10 раз дороже, чем расценки за обычную рекламу.

В результате ошибки стажёра около 45 минут на сайтах, входящих в рекламную сеть Google, пользователям демонстрировались баннеры с изображением пустого жёлтого прямоугольника. Через указанное время на проблему обратили внимание в компании и отменили рекламу.