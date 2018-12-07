"Тинькофф банк" разработал голосового помощника "Олег"

"Олег" будет доступен для вызова в официальном приложении кредитной организации с середины декабря.

"Тинькофф банк" на закрытом мероприятии для сотрудников представил голосового помощника "Олег". "Олег" будет помогать пользователям решать повседневные вопросы, в том числе финансовые, передают "Ведомости".

Голосовой ассистент будет работать из приложения банка и отвечать на вопросы пользователя, а также помогать выполнять финансовые операции. Например, переводить деньги со счёта на счёт. Демонстрация работы помощника состоялась на корпоративе банка. На видео, которое "Ведомостям" прислал один из его участников, демонстрируется проморолик, как Олег Тиньков бронирует через "Олега" столик в ресторане.

В разговоре с источником Тиньков не объяснил, почему ассистента назвали в его честь.

— Но, может быть, ещё поменяем, может, "Иваном" назовём, — заявил предприниматель. По словам Олега Тинькова, официальная презентация ассистента состоится в середине октября.