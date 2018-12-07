В "Яндекс. Навигаторе" появилась возможность оплачивать заправку

Автолюбитель может сэкономить время на заправку машины и оплатить услуги АЗС в дороге.

В "Яндекс. Навигатор" добавили возможность удалённой оплаты заправки. Эта функция пока работает с несколькими видами АЗС и только на Android, передаёт Motor.

Чтобы оплатить заправку перед непосредственным прибытием на станцию, нужно в приложении выбрать место для заправки из категории "АЗС с оплатой". "Яндекс. Навигатор" построит маршрут до места назначения, позволит выбрать тип топлива, литраж и внести оплату. Деньги спишутся с карты, привязанной к приложению, комиссия не взимается.

Пока что к сервису подключено около тысячи АЗС сетей ЕКА, "Нефтьмагистраль", Петербургская топливная компания, "Радуга и партнёры". Новая функция на данный момент работает только на Android, обновление на iOS произойдёт в ближайшее время.