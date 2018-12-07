Хакеры взламывают россиян для включения в санкционный список

Хакерские группировки не заинтересованы в краже денег жертвы, а собирают на неё компромат для санкционных списков США и других стран.

Эксперты кибербезопасности Group-IB рассказали о хакерских группировках, цель которых заключается в пополнении санкционных списков россиян. Для этого они взламывают их банковские счета и изучают операции, передаёт РБК.

Специалистами были обнаружены группы хакеров, которые в интересах других стран целенаправленно взламывают банковские счета граждан России. Хакеры, как правило, не заинтересованы в краже средств жертвы — для них важно собрать досье, по которому человека можно внести в санкционный список.

"Два или даже три подобных случая в России, когда таким образом вводили санкции, уже точно были", — сообщил журналистам источник на рынке кибербезопасности. Кого и когда дискредитировали проправительственные хакеры, эксперт говорить отказался. По словам главы Group-IB Ильи Скачкова, самые активные "санкционные" хакеры работают в Китае, Северной Корее и Иране.

Напомним, что вчера экспертами была зафиксирована крупная кибератака на банки, кредитные организации и прочие российские учреждения. Многим финансовым учреждениям России пришла рассылка фейковых писем, которые были подписаны разными госучреждениями. В них содержался ворующий деньги из сервисов банковского обслуживания и платёжных систем троян.