Дед Мороз позвонит. Как подключить ребёнка к сети и не потерять его там?

Первый телефон для ребёнка — сложный выбор. Если для себя мы выбираем аппарат с максимальной функциональностью и лучшим качеством за имеющиеся деньги, то с детьми сложнее — тут важно контролировать покупки в онлайн-магазинах и времяпровождение, при этом оставаясь с ним на связи. Лайф собрал оптимальные варианты для подарка на Новый год, которые станут отличным первым телефоном.

Кнопочный телефон

Самый простой, неоригинальный, но надёжный способ подключить ребёнка к мобильной сети. Кнопочные телефоны по-прежнему выпускаются. В ассортименте можно найти аппараты когда-то популярных Nokia, Philips, LG и Alcatel. Они отличаются противоударностью, высокой автономностью и громким звуком. Функционально они делятся так же, как и в старые времена — до выхода первого iРhone и развития смартфонов с сенсорным экраном. Модели попроще предложат звонки и СМС, у аппаратов подороже есть выход в Интернет, камера и Bluetooth.

Часы-телефон

Отличный вариант для дошкольников. С детских умных часов можно принимать и запрашивать звонки. С ними ребёнок точно услышит звонок, а аксессуар не будет забыт и не выпадет из кармана — главные преимущества перед кнопочниками. При этом вы будете контролировать активность устройства со своего телефона — чтобы активировать часы, нужно скачать соответствующее приложение из App Store и Google Play.

Тут также есть GPS и LBS. Вы будете знать его местоположение, когда он на улице. Когда же ребёнок будет в помещении, ситуация посложнее — вам будет известен только город или район, где он находится, не более. Также GPS может не работать при неблагоприятной погоде. Сложностей возникнуть не должно, в коробке есть пошаговая инструкция с настройкой аксессуара.

Недорогой смартфон на Android

Если вы хотите подарить ребёнку бюджетный телефон, главный критерий при покупке — цена. Идеальная стоимость Android-смартфона — 12–18 тысяч, на этом уровне можно выбрать модель с качественными характеристиками, но без необязательных флагманских возможностей, комфортное пользование обеспечено. Опускаться ниже 10 тысяч нужно осторожно — как правило, такие устройства лагают прямо из коробки, операционная система работает медленно, приложения вылетают. Такой аппарат может выдать ошибку не только при пользовании приложениями, но и при звонке.

В магазине приложений Google Play есть родительский контроль, хоть и неполноценный. Вы можете сделать ограничение на установку игр и приложений. К примеру, ребёнок сможет скачивать только программы, соответствующие его возрасту. Также можно разрешать скачивать платные игры только по запросу. Времяпровождение в играх контролировать сложнее. Родительский контроль настраивается индивидуально в каждой игре (если он есть), установить одинаковое ограничение для всех игр не получится.

Недорогой iPhone

При выборе первого смартфона для ребёнка переплатить и взять устройство самого популярного бренда — совершенно обоснованное решение. В iOS уделено много внимания родительскому контролю. Если вы сами пользуетесь iPhone, телефон ребёнка станет полноценной частью экосистемы — вы сможете полностью контролировать активность ребёнка на iOS-устройстве: подтверждать его покупки в магазине приложений App Store, устанавливать ограничение на пользование конкретными программами. Если нет, то же самое можно сделать в настройках в разделе "Экранное время". Чтобы снять ограничение, нужен пин-код или биометрические данные, чтобы контролировать телефон ребёнка, установите свои.

С такими возможностями можно, не волнуясь, подключить ему мобильный интернет, установив временное ограничение в браузере Safari, позволять устанавливать игры. Так у него будет полный доступ ко всем возможностям смартфона, но с ограничением — явно не вызовет зависимость. В общем, iPhone — лучший вариант для начала изучения мобильных возможностей. Проблема в другом: старые, недорогие модели (SE, 6) скоро исчезнут из магазинов. Тогда самой доступной моделью станет восстановленный iPhone 6S на 16 ГБ встроенной памяти (еле хватит для установки мессенджеров и нескольких игр), в таком случае самый оптимальный вариант — 6S на 64 ГБ за 25 тысяч рублей. Единственная проблема всех подешевевших iPhone — аккумулятор. К вечеру девайс может разрядиться. Так что если вы оставляете ребёнка одного на весь день и хотите, чтобы он всё это время был на связи, 6S — это не лучший вариант.

iPad

Если ранее представленные устройства — просто средства связи, то это полноценный мини-компьютер, который не обеспечит связью, но может стать основным и единственным устройством ребёнка. Большой экран обеспечит комфортный просмотр видео, пользование приложениями и даже выполнение домашних заданий.

Для ребёнка можно выбрать любую модель. Самые простые выполнят основные задачи: интернет, мультимедиа. Также можно взять подороже iPad 2018 или iPad Pro уже с поддержкой стилуса Apple Pencil, можно рисовать цифровым карандашом. Пожалуй, единственное исключение — iPad Mini, в 2018 году 7 дюймов — слишком мало для планшета.

Временное ограничение можно настроить так же, как и на iPhone: через родительский контроль или в настройках в разделе "Экранное время". Минус у всех iPad один: на фоне смартфонов, кнопочных телефонов и умных часов они слишком хрупкие, а самый уязвимый — iPad Pro (2018).