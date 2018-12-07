Вышел трейлер новых "Мстителей"

На официальном YouTube-канале Marvel опубликовали первый трейлер новых "Мстителей".
В почти трёхминутном видео Marvel показала основных героев кинофраншизы — Железного человека, Капитана Америку, Чёрную вдову, Халка, Соколиного глаза (Ронина), Человека-муравья и других персонажей. Герои грустно заявляют, что злодей Танос добился своей цели, уничтожив половину населения Земли.
По словам братьев Руссо, которые выступают режиссёрами блокбастера, будущий фильм будет длиться порядка трёх часов и завершит очередную фазу в развитии киновселенной. Премьера "Мстителей" состоится 26 апреля 2019 года.
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