Вышел трейлер новых "Мстителей"

Судя по первому видео, главные герои в сборе, но половина команды уничтожена злодеем Таносом.

На официальном YouTube-канале Marvel опубликовали первый трейлер новых "Мстителей".

В почти трёхминутном видео Marvel показала основных героев кинофраншизы — Железного человека, Капитана Америку, Чёрную вдову, Халка, Соколиного глаза (Ронина), Человека-муравья и других персонажей. Герои грустно заявляют, что злодей Танос добился своей цели, уничтожив половину населения Земли.

По словам братьев Руссо, которые выступают режиссёрами блокбастера, будущий фильм будет длиться порядка трёх часов и завершит очередную фазу в развитии киновселенной. Премьера "Мстителей" состоится 26 апреля 2019 года.