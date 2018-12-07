Объявлена дата юбилейного фестиваля "ВКонтакте"

Первые партии билетов можно будет купить по сниженной цене, а постоянные участники фестиваля получат скидку.

"ВКонтакте" и "Радио Рекорд" объявили дату и старт продаж на пятый VK Fest. Мероприятие пройдёт в два дня — 20 и 21 июля в Санкт-Петербурге, передаёт ТАСС.

Фестиваль традиционно состоится в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Ожидается, что юбилейный ивент станет самым масштабным в истории, программа мероприятия будет опубликована в официальном сообществе.

Отмечается, что первая (ограниченная) партия билетов будет продаваться по сниженной цене, их стоимость стартует от 1700 рублей. Постоянные посетители VK Fest смогут рассчитывать на скидку 15% на некоторые категории билетов.

VK Fest — один из крупнейших фестивалей на открытом воздухе в стране. Прошлый фестиваль состоялся 28 и 29 июля.