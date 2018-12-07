Facebook готовится к открытию офиса в России

Лайф выяснил, что компания "Фейсбук" завершила процедуру регистрации торговой марки в России и в следующем году, возможно, наконец-то откроет полноценное представительство в России. Возглавить российский "Фейсбук" может Красильщик.

Компания "Фейсбук" готовится к открытию российского представительства. Об этом свидетельствует информация о регистрации компанией своей торговой марки на территории России.

По информации на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС), "Фейсбук" зарегистрировал свой товарный знак (монохромная буква F, вписанная в квадрат) 3 декабря этого года. Заявка на регистрацию была подана ещё год назад — 30 декабря 2017 года. С этого момента бренд компании защищается российскими законами.

По данным Лайфа, регистрация торговой марки может означать подготовку к открытию официального представительства соцсети в России. Отметим, что в конце ноября первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко предложил корпорации открыть филиал в нашей стране на закрытой встрече с представителями интернет-компаний.

На открытие офиса "Фейсбука" может намекать и факт объявления издателя "Медузы" Ильи Красильщика об уходе из компании. По информации телеграм-канала "Беспощадный пиарщик", Красильщика могут позвать возглавить российское представительство "Фейсбука". Сам Илья в прощальном посте об уходе из "Медузы" сообщил, что конкретных планов по дальнейшей деятельности у него пока нет.

На данный момент вопросами, связанными с работой "Фейсбука" в России, занимается представительство компании в Варшаве. Оно же и отвечает за взаимодействие с регуляторами других стран Восточной Европы. Например, Роскомнадзор не раз просил "Фейсбук" открыть филиал в России для быстрого решения разного рода проблем.