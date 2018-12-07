Apple зарегистрировала в России товарный знак Face ID

Данный логотип может появиться в виде наклейки на дверях магазинов, где поддерживается технология бесконтактной оплаты Apple Pay, защищённая Face ID.

Компания Apple зарегистрировала в России логотип Face ID. Судя по всему, купертиновцы беспокоятся о защите своей интеллектуальной собственности в нашей стране.

5 декабря на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появился документ, подтверждающий регистрацию бренда Face ID. Логотип состоит из схематичного изображения лица и названия технологии. Ранее, 26 сентября, компания зарегистрировала другой логотип Face ID, состоящий только из названия данной функции.

Face ID — технология разблокировки по лицу, впервые применена в iPhone X, который вышел осенью 2017 года. По причине внедрения технологии смартфоны Apple стали оснащаться вырезами на экране, где расположены необходимые для её работы сенсоры.