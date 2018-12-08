Гаджеты с пропиской. Нужна ли платная регистрация смартфонов

В Совфеде предложили регистрировать гаджеты за счёт населения. Лайф разбирался, как это может повлиять на стоимость связи, есть ли в этом решении логика и почему за всё заплатит дорогой абонент.

Школота не поймёт

Не зря говорится, что всё новое — это хорошо забытое старое. Забытое действительно хорошо: большая часть обладателей смартфонов в нашей стране не помнит тех времён, когда каждую трубку приходилось регистрировать в Госсвязьнадзоре. Старт этой практике положило постановление "Об упорядочении использования радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) на территории РФ", вышедшее в 1993 году. Целых семь лет жители нового государства мирились с наследием прошлого, когда каждый прибор передачи информации должен был иметь свою бумажку. Госпошлина стоила немного (порядка 4–5 долларов), но для её получения необходимо было обойти ряд учреждений. Всё это, наряду с высокой стоимостью тогда ещё сотовых телефонов, тормозило распространение мобильных аппаратов. Кроме того, для ввоза и вывоза мобильника из страны нужно было получить разрешение.

Регистрация аппарата проходила только при наличии чека о покупке, продавать телефон б/у тоже можно было только с чеком. За неисполнение закона можно было залететь на сумму от 15 до 70 МРОТ — из-за колебания курса российской валюты штраф мог составлять баснословные несколько миллионов рублей. К концу 90-х регистрацию мобильных трубок делали прямо в салонах сотовой связи, а с наступлением нового тысячелетия эту практику вообще отменили.

В 2023 году обязательная прописка телефонов может вернуться — Совет Федерации предложил обязать россиян регистрировать свои телефоны и планшеты по идентификационным номерам (IMEI). По мнению авторов закона, это поможет удалённо блокировать ворованные устройства, что будет препятствовать их использованию или продаже. Регистрация одного телефона или планшета будет стоить 100 рублей.

Этот господин уплатит за всё

С законом об обязательной регистрации гаджетов связаны попытки некоторых структур и компаний делить все телефоны в России по "белым", "серым" и "чёрным" спискам. В конце января этого года Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила ввести процедуру регистрации купленных из-за рубежа смартфонов. По задумке деятелей, россиянин имел право бесплатно зарегистрировать один импортный девайс в год. Второй аппарат обходился бы в $20, каждый следующий — в $30. Здесь нужно понимать, что АКИТ состоит преимущественно из российских компаний, в число которых входят и те, кто непосредственно не в восторге от огромного объёма приобретаемой на AliExpress техники.

Смутно верю, но у АКИТ могли быть и благие цели — например, защита наших граждан от воровства девайсов или угрозы террористов. По идее, насильная привязка девайса к конкретному пользователю могла бы в теории повысить контроль над оборотом смартфонов и даже повлиять на снижение числа краж. Но что мешает условному террористу приобрести девайс через подставное лицо или вообще в Даркнете, совершенно непонятно.

Интересно, какой особый смысл есть в обязательной регистрации смартфонов во второй половине 2010-х годов? Когда кража почти любого умного девайса осложняется его дальнейшей перепродажей на чёрном рынке из-за технологий блокировки устройства по отпечатку пальца, лицу, шифрования данных и возможности удалённого отслеживания подрезанного телефона.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с Лайфом заметил, что видит в создании подобной системы разумное начало. Специалист уверен в необходимости создания общей системы, которая бы блокировала украденный смартфон по IMEI. Например, сейчас похищенный телефон может быть заблокирован по идентификатору у одного оператора, но с СИМ-картой другого оператора он будет работать. Однако Кусков недоволен, что платить за всё придётся потребителю. "Вроде 100 рублей — небольшие деньги, но наше государство хочет всё сделать за счёт людей", — полагает эксперт. По мнению Дениса Кускова, если правоохранительные органы плохо борются с кражами, то отвечать (и, соответственно, платить за систему регистрации) должно государство.

Чего ждать?

Чем может обернуться принятие закона об обязательной регистрации гаджетов, пусть и в далёком 2023 году? Во-первых, дополнительной бюрократией и бумажными проволочками в духе "где заявку на телефон подавали, там и забирайте". Во-вторых, очевидным повышением цен на связь — вся рутина будет наверняка спущена на мобильных операторов. Не зря же эксперты и представители сотовых компаний говорят, что удорожание тарифных планов в 2019 году связано в том числе и с законом Яровой. Представители операторов сотовой связи, к которым обратился Лайф, либо проигнорировали зарос, либо пожелали ничего не комментировать.

Сами наверняка не ожидали такого развития событий. Сидят и думают — как лучше всего за приобретённый геморрой по полной отыграться на нас, уважаемых абонентах.