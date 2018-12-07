В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн — видео

Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.

В инновационном центре "Сколково" упал прототип аэротакси. Это произошло во время его презентации.

Прототип летательного аппарата продержался в воздухе всего несколько секунд с момента старта, затем накренился на один бок и упал в снег. Падение произошло с относительно небольшой высоты, аппарат не повредился. По предварительным данным, подобный прототип стоит около 12 млн рублей.

— На то они и испытания, чтобы такого не было потом, — сказали представители компании-разработчика.

Там заверили, что деньги на производство аэротакси не потеряны, так как инженеры уже проверяли вероятность падения аэротакси.