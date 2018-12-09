Xiaomi представила водоотталкивающую куртку с подогревом

Пользователь сможет регулировать степень обогрева от 40 до 55 градусов по Цельсию.

Xiaomi представила лёгкую куртку с подогревом CHI ZHANG lightweight thermal jacket. Описание товара размещено на My Drivers.

Куртка оснащена съёмным обогревателем. Он работает на аккумуляторе для смартфона, который подключается к USB.

Пользователь сможет регулировать его вручную. С аккумулятором на 10 000 мАч обогреватель сможет работать от 6 до 10 часов. Температура обогрева варьируется от 40 до 55 градусов по Цельсию.

Снаружи куртка выполнена из специального водоотталкивающего материала, изнутри она состоит на 90% из кашемира. Продаваться она будет в двух цветах: чёрном и тёмно-зелёном.

Xiaomi начала сбор средств на создание и выпуск такой куртки. Вложившие деньги смогут приобрести её за 43 доллара.