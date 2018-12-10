Томский студент придумал маску, которая поможет лучше спать

Устройство будет изучать состояние человека во время сна, а потом расскажет, насколько хорошо он спал.

Студент Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Артём Гребенюк придумал маску, которая поможет улучшить сон. Устройство умеет собирать все данные о спящем человеке и передавать их на компьютер, сообщает РИА "Томск".

Гребенюку уже удалось создать прототип устройства — это тканевая маска с датчиками. Девайс анализирует фазы сна и патологические и физиологические события с точностью до 90%. С помощью полученных данных врач может выявить признаки различных заболеваний и назначить лечение.

"Основная задача комплекса — трекинг событий во сне, чтобы помочь врачу более чётко формулировать проблемы со сном", — заявил разработчик. В будущем маску можно будет использовать как в амбулаторных, так и в домашних условиях.