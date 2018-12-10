Автопилот Tesla научится видеть светофоры

Мечта Илона Маска, чтобы электрокар мог подвезти своего хозяина от дома до работы, скоро может сбыться.

Глава Tesla Илон Маск заявил, что скоро его автомобили научатся самостоятельно проходить участки дороги со светофорами. Сейчас компания тестирует эту возможность автопилота.

По словам Маска, электрокар скоро научится двум важным особенностям — сможет проходить регулируемые участки дороги и передвигаться на кольцевых автодорогах. Автомобиль будет сам останавливаться перед красным сигналом светофора и ускоряться перед зелёным сигналом. На кольцевых участках трассы электрокар сможет понимать логику движения, пропускать авто с большим приоритетом и перестраиваться в потоке.

На данный момент эти функции тестируются. Судя по всему, они появятся в системе автопилота Tesla в 2019 году, как и функция автоматического поиска свободного места на парковке.