Обновление iOS оставляет iPhone без мобильного интернета

Свежий апдейт системы начисто отключает интернет-коммуникации через сим-карту в iPhone.

Пользователи iPhone по всему миру столкнулись с новой проблемой. Оказывается, обновление до новейшей версии ОС может выключить мобильный интернет, передаёт PhoneArena.

На странный баг обратила внимание часть пользователей из обновившихся до iOS 12.1.1. В некоторых случаях мобильный интернет на iPhone перестал работать вовсе, в других — только в определённых приложениях (например, Twitter или WhatsApp). Проблема частично решается подключением к сети Wi-Fi, иначе смартфон не может передавать данные в Интернет.

Судя по всему, баг имеет массовый характер — с проблемой столкнулись пользователи с разных континентов. Эксперты заявили, что подобный баг был зафиксирован в бета-версии iOS 12.1.1, однако Apple почему-то проигнорировала сообщения специалистов или не смогла исправить неполадку.