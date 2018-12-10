"Одноклассники" выбрали фильмы, сериалы, шоу и блогеров года

Лучшими в своих номинациях стали сериал "Полицейский с Рублёвки", блогер Евгений Кулик и прямые эфиры с Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Соцсеть "Одноклассники" подвела итоги премии "Самый ОК", которая вручалась лучшим сериалам, фильмам, песням, блогерам, шоу 2018 года. Например, главным фильмом по версии аудитории соцсети был выбран "Гоголь. Вий".

Кинолента набрала 28% голосов, опередив "Движение вверх" на два процента. Сериалом года с большим отрывом стал "Полицейский с Рублёвки", набравший 36%; в номинации "Шоу года" победил проект "Голос". Главным хитом года по версии "Одноклассников" был признан сингл Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий", который набрал 25% голосов, опередив на три процента песню Полины Гагариной "Выше головы".

Трансляцией года были признаны прямые эфиры с Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, они набрали 43% голосов. Лучшим блогером стал Евгений Кулик, который завёл свой блог в соцсети в середине года. По итогу Кулик набрал 31% голосов. В номинации "Онлайн-концерт года" победила трансляция фестиваля "Новая волна".

В голосовании, которое стартовало в середине ноября, приняло участие 1,8 млн пользователей "Одноклассников" со всей России и из стран ближнего зарубежья.