В банке ВТБ произошёл сбой

Проблемы с доступом в мобильный банк организации совпали с получением зарплаты и породили разные слухи.

Клиенты ВТБ пожаловались на проблемы с работой мобильного банка. В кредитной организации факт масштабного сбоя подтвердили, передаёт ТАСС.

Пользователи мобильного банка сообщают о проблемах с доступом в своих соцсетях. "Очень вовремя ВТБ делает профилактику системы. В день зарплаты. Спасибо!" — пишет, например, некто Анастасия. "Банк обанкротился?" — задаётся вопросом другой юзер соцсетей.

В кол-центре организации подтвердили факт сбоя. "Действительно, наблюдаются временные ограничения в работе мобильного банка ВТБ. Вопрос будет решён в ближайшее время", — сообщает представитель банка.