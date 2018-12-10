Сервис Google слил в Сеть данные 52,5 миллиона пользователей

Разработчики компании обнаружили критическую уязвимость в программном интерфейсе соцсети и пообещали устранить её в течение 90 дней.

Google нашла новую уязвимость в системе безопасности соцсети Google+. Об этом сообщает TechCrunch. Из-за неё данные 52,5 миллиона пользователей оказались в открытом доступе.

Уязвимость была найдена в программном интерфейсе Google+. Так разработчики узнавали адрес электронной почты, род занятий, пол, день рождения, статус отношений и возраст пользователя, даже если эти данные находились в закрытом доступе.

Ошибка была обнаружена в ноябре этого года. Компания сообщила о ней 10 декабря и пообещала устранить в течение ближайших 90 дней.

Ранее Google сообщила, что закроет Google+ в апреле 2019 года. Причина тому — низкая активность пользователей в соцсети.