В Instagram появились голосовые сообщения

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В Instagram появились голосовые сообщения

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Фото © Pixabay

Пользователи по всему миру получили возможность записывать аудио длиной в минуту в личных сообщениях.

В Instagram Direct появилась возможность отправлять голосовые сообщения. Об этом сообщила соцсеть на странице в "Твиттере".

Они работают так же, как и в других соцсетях: рядом со строкой сообщения появилась иконка микрофона. Пользователи получили возможность записывать аудиосообщения длиной в минуту. Отправлять их можно и в личные сообщения, и в беседы.

Обновление появилось одновременно на iOS и Android сразу по всему миру. Голосовые сообщения не исчезнут спустя время, в отличие от "сториз".

Ранее соцсеть расширила возможность "сториз". Она позволила создать список лучших друзей и размещать исчезающие видео только для них.

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