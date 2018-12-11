В Instagram появились голосовые сообщения

Пользователи по всему миру получили возможность записывать аудио длиной в минуту в личных сообщениях.

В Instagram Direct появилась возможность отправлять голосовые сообщения. Об этом сообщила соцсеть на странице в "Твиттере".

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO — Instagram (@instagram) 10 декабря 2018 г.

Они работают так же, как и в других соцсетях: рядом со строкой сообщения появилась иконка микрофона. Пользователи получили возможность записывать аудиосообщения длиной в минуту. Отправлять их можно и в личные сообщения, и в беседы.

Обновление появилось одновременно на iOS и Android сразу по всему миру. Голосовые сообщения не исчезнут спустя время, в отличие от "сториз".

Ранее соцсеть расширила возможность "сториз". Она позволила создать список лучших друзей и размещать исчезающие видео только для них.