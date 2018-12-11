В Кургане выставили на продажу ретрокабриолет за 16 млн

В своё время автомобиль был символом поколения, но не стал популярным из-за экономического кризиса в США.

На тематическом сайте Auto.ru появилось объявление о продаже Cord L-29 — первого в мире серийного автомобиля с передним приводом. Кабриолет на ходу, владелец оценивает его в 15,7 млн рублей.

Согласно описанию, голубой кабриолет марки Cord растаможен, находится на ходу и не требует ремонта. 4,9-литровый двигатель ретрокара имеет мощность 127 л.с., у авто редкие фары Woodlite, хромированные диски и задние фонари. Продавец отмечает, что автомобиль был произведён в 1929 году и проехал менее 9 тысяч км.

Cord L-29 был представлен публике в 1929 году. В своём время это тоже был довольно дорогой автомобиль. Он стоил порядка 3000 долларов, тогда как мотоцикл Harley-Davidson в 1927 году мог обойтись в 235 долларов. Всего было выпущено 4429 экземпляров авто — из-за экономического кризиса в США и катастрофического падения доходов населения кабриолет перестали выпускать уже в 1933 году.