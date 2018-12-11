МТС будет поить клиентов кофе ради увеличения продаж

Российский оператор считает, что клиенту будет комфортно подключать цифровые сервисы за чашечкой кофе.

Оператор МТС открыл первую кофейню Costa Coffee прямо в салоне продаж. С помощью горячих напитков оператор намерен повысить покупательский трафик и уровень комфорта.

Первая кофейня Costa Coffee открылась в салоне сотовой связи по адресу улица Малая Дмитровка, дом 5/9. Это стало возможным благодаря договору о сотрудничестве между оператором и ПАО "Росинтер ресторантс холдинг", который управляет британской сетью кофеен Costa Coffee на территории России. По словам МТС, каждый покупатель получит промокод на три месяца бесплатного использования сервиса МТС Music и подарки от Costa Coffee при покупках.

— По подсчётам специалистов МТС, открытие кофейни увеличит покупательский трафик в салоне на 20–25%, а также значительно повысит уровень комфорта при покупке гаджетов или подключении цифровых сервисов, — заявил вице-президент по продажам и обслуживанию МТС Кирилл Дмитриев.

Это не первый случай, когда оператор сотовой связи пытается привлечь покупателя с помощью кофе. Например, в этом году об открытии кофеен в салонах связи рассказал "Билайн". Об интересе МТС к подобному опыту Лайф рассказывал в августе.