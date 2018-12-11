30–35 лет, сидит в Даркнете. Составлен портрет типичного российского хакера

Выяснилось, что хакеры не всегда имеют техническое образование и пользуются Даркнетом.

Представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной назвал образ типичного российского хакера в программе "Эфир", передаёт "Интерфакс".

По его словам, как правило, злоумышленнику 30–35 лет, не всегда имеется техническое образование. Переписывается он, как правило, в Даркнете — сети, где пользователь остаётся анонимным, а спецслужбы не могут выгрузить данные. Также в Даркнете он покупает технику или личную информацию.

Представитель Генпрокуратуры отметил, что понятия "киберпреступление" в российском законодательстве нет. Взломы и хищение конфиденциальных данных котируются как преступление, совершённое с применением информационно-коммуникационных технологий.

Куренной сообщил, что в период с января по октябрь 2018 года было зафиксировано 141 552 таких преступления. Из них предварительно расследовано 35 315.