ЧМ-2018, усы надежды. Google рассказал, что искали в 2018 году

2018 год в первую очередь запомнился пользователям "Гугла" как год крупнейших спортивных состязаний.

"Гугл" подвёл итоги года, рассказав, какие темы больше всего волновали россиян. В топе оказались чемпионат мира по футболу, бой Хабиба Нурмагомедова, смерть Стивена Хокинга и мемы про Илона Маска.

Все главные тренды уходящего года были собраны в видео под композицию "Команда молодости нашей". Тем самым "Гугл" намекает, что ключевые события 2018 года связаны со спортом. Самыми заметными событиями поисковик назвал домашний ЧМ по футболу, Олимпиаду, трагедию в Кемерове. Наиболее популярными с точки зрения "Гугла" в 2018 году стали боец Хабиб Нурмагомедов, супруга принца Гарри Меган Маркл и фигурантка секс-скандала Настя Рыбка.

Утратами года поисковик назвал смерть учёного Стивена Хокинга, певца Иосифа Кобзона и рэпера XXXtentacion. Чаще всего пользователи системы хотели узнать, как стать блогером, моделью или наблюдателем на выборах, а больше всего смеялись над мемами про Илона Маска, крадущуюся мышь и виртуальную девочку Момо.

Отметим, что "Яндекс" по итогам года назвал десятку самых популярных людей, в которую попали сразу семь спортсменов, а возглавил её капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев. В прошлом году "Гугл" подводил итоги года под речитатив группы "Каста".