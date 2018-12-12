Полиция научилась ловить воров картонными коробками

В обычную картонную коробку кладут GPS-маячок и камеру — сотрудникам полиции остаётся лишь залечь и ждать преступника.

Полиция Джерси-Сити совместно с Amazon придумала, как ловить воров почтовых посылок. Для этого вместо настоящей посылки офицеры устанавливают на улице фейковую коробку с камерой и GPS, передаёт Associated Press.

Коробки, стилизованные под посылки из Amazon, как обычно, устанавливаются на порогах домов, расположенных в криминальных районах города. В приманке находятся камера, звукозаписывающее устройство и GPS-маячок. Как только преступник забирает "посылку" и собирается скрыться, его задерживает дежурный патруль полиции.

По словам копов, "ловля на живца" работает. Например, один раз установленная на пороге дома "посылка" продержалась всего три минуты — очевидно, курьера Amazon караулил далеко не добропорядочный гражданин. В ближайшее время подобные посылки будут расставлены на порогах домов в Нью-Мексико, Калифорнии и Орегоне.