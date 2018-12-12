Apple не в курсе. В App Store нашли пенис в виде новогодней ели

Рождественский рисунок удивил и одновременно рассмешил пользователей техники Apple.

Пользователь Reddit обнаружил в магазине приложений для iPhone и iPad изображение пениса. Рисунок был замаскирован под новогоднюю ель, но, по словам комментаторов на форуме, "все всё прекрасно понимали".

Пользователь нашёл в App Store промоизображение новогодних приложений, на котором была изображена ель, которую мужчина доставал из кармана. Однако — и это мнение не одного пользователя — ель была крайне похожа на пенис, который некий мужчина "достаёт из широких штанин".

— Это ёлка или просто кто-то рад меня видеть? — задалась риторическим вопросом одна из пользовательниц сервиса.

Вскоре после того, как о странном постере написали на Reddit, изображение пропало из сервиса App Store. Комментаторы в соцсетях заметили, что это может быть шуткой дизайнера, однако удивились, почему Apple пропустила картинку: купертиновцы обычно очень щепетильно относятся к репутации своих сервисов.