Новый троян из Google Play ворует 1000 евро со счёта за пару секунд

Пользователь может не заметить, как хитрая программа зайдёт на его счёт и выведет оттуда деньги.

В магазине приложений Google Play обнаружили необычный троян, который максимально быстро и незаметно ворует личные данные. А ещё умеет списывать деньги со счетов пользователей, передаёт MotherBoard.

На вредоносное приложение обратили внимание эксперты ESET. Программа называется Android Optimization и предназначена якобы для улучшения работы смартфона. После того как пользователь разрешит приложению собирать данные "для анализа работы системы", в работу включается троян. Цели программы — аккаунты жертвы в PayPal, Google Play, WhatsApp, Skype, Viber, Gmail и других сервисах.

Судя по видео, приложение сбрасывает пароль к платёжным системам, а пока юзер вводит новый, наблюдает за его действиями. Когда процедура ввода пароля завершается, вирус заходит на счёт пользователя и списывает с него 1000 евро. Эксперты заметили, что программа работает незаметно, и посоветовали юзерам читать отзывы, прежде чем скачать то или иное приложение на свой телефон.