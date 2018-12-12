"Яндекс" ответил на обвинения в шпионаже против НАТО

"Яндекс" заявил, что его картографический сервис не имеет отношения к рассекречиванию местоположения военных баз иностранных государств. По его словам, вся информация и так находится в открытом доступе, цитирует сервис РИА "Новости".
— Информация о таких объектах, а именно об их расположении на местности, находится в открытом доступе. Например, на официальной карте Израиля. Объекты на спутниковых снимках размывают, чтобы было невозможно их рассмотреть, — заявил представитель "Яндекс.Карт".
Напомним, что ранее сотрудник Федерации американских учёных (FAS) Мэтт Корда обвинил российскую компанию в том, что "Яндекс.Карты" "замыливают" на спутниковых снимках секретные объекты Израиля и Турции, тем самым выдавая их расположение.
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