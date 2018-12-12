"Яндекс" ответил на обвинения в шпионаже против НАТО

Российский сервис заметил, что не выкладывает спутниковые снимки военных объектов из-за секретности, однако их и так можно посмотреть в Интернете.

"Яндекс" заявил, что его картографический сервис не имеет отношения к рассекречиванию местоположения военных баз иностранных государств. По его словам, вся информация и так находится в открытом доступе, цитирует сервис РИА "Новости".

— Информация о таких объектах, а именно об их расположении на местности, находится в открытом доступе. Например, на официальной карте Израиля. Объекты на спутниковых снимках размывают, чтобы было невозможно их рассмотреть, — заявил представитель "Яндекс.Карт".

Напомним, что ранее сотрудник Федерации американских учёных (FAS) Мэтт Корда обвинил российскую компанию в том, что "Яндекс.Карты" "замыливают" на спутниковых снимках секретные объекты Израиля и Турции, тем самым выдавая их расположение.