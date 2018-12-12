Учёные изобрели нанорюкзачок для пчёл

Устройство записывает все данные о пчеле в течение дня, пока насекомое занимается своими делами.

Специалисты из Университета штата Вашингтон придумали, как контролировать пчёл ради науки. Для насекомых изобрели крошечные рюкзаки, собирающие данные, передаёт Engadget.

Специальный датчик-рюкзак имеет такие размеры, что может поместиться на спинке животного и не доставлять дискомфорта. Рюкзачок весит около 0,01 грамма, однако в него уместили сенсоры, собирающие информацию о передвижении пчелы, температуре тела, скорости и прочие данные. Из-за крохотных размеров в рюкзак не удалось установить GPS-сенсор, однако данные о местоположении собираются с помощью расположенных по саду антенн.

Умный рюкзак может хранить до 30 Кбайт данных, что достаточно для записи всей информации о деятельности пчелы за день. Полученные данные учёные анализируют с целью изучить тот или иной вид насекомых и постараться увеличить продуктивность пчёл.