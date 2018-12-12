Хакеры научились воровать личные данные во время секса

Секс-кукла может не только оказаться для своего хозяина приятным спутником, но и шпионить за ним.

Эксперты компании Synopsys заявили, что в скором времени хакеры будут повсеместно воровать данные у владельцев секс-кукол. Таким образом, злоумышленникам откроется самая сокровенная информация, передаёт The Sun.

По мнению старшего технического консультанта Synopsys Тима Маккея, в обозримом будущем мы будем чаще слышать о хакерских взломах секс-кукол. "Злоумышленники скомпрометируют сексуальных роботов так же, как и умные игрушки для взрослых", — считает Маккей. По его словам, прогресс идёт быстрыми темпами, но вопросы приватности за ним не поспевают.

Специалист полагает, что взлом секс-куклы может обернуться гораздо более печальными последствиями, чем обычный слив данных из компьютера или смартфона. Роботы будущего наверняка будут оборудованы камерами и микрофонами, поэтому злоумышленник может оказаться в курсе самых сокровенных желаний жертвы и заполучить её интимное видео. Заинтересованным в подобных роботах людям Маккей советует тщательно выбирать девайс.