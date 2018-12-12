"Це перемога". Huawei затроллила украинских пользователей

Пользователи соцсети оценили выбор Huawei, которая назвала лучшей фотографией из Киева снимок грязного автобуса.

Пользователь Twitter "Духовная скрепонька" обратил внимание на конкурс фотографий от Huawei. По мнению юзера, жюри конкурса наверняка хотело затроллить своих украинских подписчиков.

Тихий ор в аккаунте официального фотоконкурса от Хуавей.

Лофотенские острова

Бруклин

Париж

Киев pic.twitter.com/Cl7UCM7hxX — Духовная скрепонька (@IkerAkinfeev) 11 декабря 2018 г.

Пользователь обратил внимание на фотоконкурс, итоги которого Huawei опубликовала в Instagram. Больше всего микроблогера удивило, что жюри выбрало красивые фотографии из Парижа, Бруклина, с Лофотенских островов, а лучшим снимком из Киева была отобрана фотография грязного автобуса с озлобленным пассажиром внутри.

Комментаторы в Twitter и под постом того самого снимка оценили высокохудожественность фотографии, но заметили, что на фоне "остальных красот" фото из столицы Украины явно выглядит нелогично. "Здобулы! Кстати, это одна из самых красивых фотографий за 25 лет существования этой страны", "Как всегда, отличились" — подобные комментарии появились под постом с фотографией.

Huawei собирает и публикует фотографии со всего мира, чтобы прорекламировать камеры своих девайсов. Отметим, что снимок украинского автобуса был выложен 23 апреля, но на него обратили внимание только сейчас. На момент написания заметки он собрал больше 1700 лайков.