Мужчины объяснили привычку сидеть, широко раздвинув ноги

По мнению соцсетей, мужчины не виноваты, что сидят, широко раздвинув ноги, — проблема в физиологии.

Пользователи Reddit попытались найти объяснение менспредингу — мужской привычке сидеть, широко раздвинув ноги, в общественном транспорте. Автор самой популярной гипотезы набрал более 1600 лайков.

К менспредингу обычно негативно относятся женщины, некоторых эта привычка даже оскорбляет. По мнению пользователя под ником MrRomantico, привычке сидеть, широко раздвинув ноги, мужчины обязаны портативным компьютерам. "При использовании ноутбука на коленях неизбежно будут перегреваться яички, если не раздвинуть немного ноги", — считает юзер. Большая часть пользователей в комментариях согласились с этой гипотезой.

Другой юзер также объяснил привычку физиологическими особенностями: "Женщины имеют более широкую структуру бёдер, что позволяет закидывать одну ногу на другую вдоль "угла квадрицепса" и удобно сидеть в таком положении". Впрочем, часть комментаторов отметили, что менспрединг — отвратительное явление, которому нет и не может быть объяснения.

За сильный пол в транспорте заступился некто 5th_Law_of_Robotics, который заметил, что дамы занимают не меньше места, чем раздвинувший ноги мужчина: "Я видел гораздо больше примеров, когда женщина игнорировала личное пространство, разбрасывая свою сумочку и одежду на соседние места".