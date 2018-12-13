Певица Тейлор Свифт следит за фанатами на концертах с помощью камер

Служба безопасности популярной певицы контролирует поклонников, которые слишком часто посещают концерты звезды.

Певица Тейлор Свифт использует систему распознавания лиц на своих концертах. Селебрити опасается за свою безопасность и таким образом отслеживает назойливых поклонников, передаёт QZ.

По слухам, на концертах популярной американской певицы работает система камер, которая запоминает каждого зрителя и сохраняет его данные. На следующих выступлениях "Свифт-система" сравнивает имеющуюся базу с новыми зрителями, выявляя сходство. Если какой-то поклонник слишком часто посещает концерты артиста, служба безопасности берёт его на "карандаш".

Официальные представители Свифт отказались комментировать слухи. Эксперты полагают, что таким образом певица намерена защититься от фанатов-маньяков или сталкеров, которые преследуют её на всех концертах во время гастрольного тура.