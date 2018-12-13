Apple будет зарабатывать на новостях

Купертиновцы собираются объединить свои сервисы в один и зарабатывать на рассылке.

В начале 2019 года Apple запустит платный сервис с новостями. Пользователи будут получать эксклюзивные материалы от ведущих СМИ за ежемесячную плату, передаёт CNet.

По слухам, компания улучшит свой сервис для чтения новостей Apple News (недоступен в России), добавив туда платную подписку. Пользователь будет получать свежую прессу, редакционные колонки, мнения экспертов ведущих американских изданий. Возможно, сервис будет объединён с подпиской на Apple Music. Его стоимость составит 9,99 доллара в месяц.

Сама Apple слухи о внедрении платного сервиса комментировать отказалась. Отметим, что информация о специальной премиум-подписке для пользователей техники Apple появилась ещё этим летом. Журналисты назвали будущий сервис "Netflix в мире новостей".