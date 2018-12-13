Uber запустил маршрутки в Египте

Из-за невысокого уровня жизни компания выходит на ближневосточный рынок не с такси, а с микроавтобусами.

Сервис по вызову такси Uber запустил в Египте рейсы микроавтобусов. Они будут обслуживать популярные направления и стоить максимально дёшево для клиентов.

"Я рад быть в Каире, чтобы запустить новый недорогой сервис по обслуживанию миллионов пассажиров", — заявил в блоге Uber СЕО компании Дара Хосровшахи. По его словам, пассажиры будут делить между собой стоимость аренды микроавтобуса, цена маршрутки будет максимально комфортной для местных жителей.

Из-за невысокого уровня жизни в Египте существование такси вроде Uber находится под большим вопросом. По мнению компании, выход на Ближний Восток и в Африку может открыть для неё растущий рынок лоукостеров с примерно 100 миллиардами поездок ежегодно.