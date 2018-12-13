Американцам предложили $ 100 000 за отказ от смартфона на год

Победитель конкурса не только получит порядка 6,6 млн рублей, но и излечится от главной зависимости XXI века.

Производитель напитков Vitaminwater, дочерняя компании Coca-Cola, запустила конкурс, где предлагает отказаться от смартфона на год. В качестве награды компания выплатит победителю 100 000 долларов, передаёт Fortune.

Vitaminwater предложила американцам отказаться от смартфона и прочих гаджетов на целый год. Победитель получит денежный приз в размере 100 000 долларов (6,6 млн рублей). Для участия в конкурсе нужно до 8 января 2019 года опубликовать в соцсетях пост и объяснить свой отказ от гаджетов. Итоги конкурса будут подведены в конце января.

Проблема зависимости от гаджетов является глобальной. К счастью, пользователи умных устройств в большинстве своём осознают свои проблемы. Например, 54% жителей США в возрасте от 13 до 17 лет обеспокоены тем, что тратят слишком много времени на смартфоны. 57% юных американцев пытались отказаться от социальных сетей, но безуспешно.