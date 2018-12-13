Facebook научился предугадывать передвижения пользователей

Благодаря искусственному интеллекту соцсеть будет знать, как вы проведёте следующие выходные или ближайший отпуск.

В Сети обнаружили патент "Фейсбука", который позволяет системе предугадывать, куда конкретно направится тот или иной пользователь, передаёт The Sun.

Согласно описанию технологии, нейросеть "Фейсбука" будет контролировать и записывать передвижения каждого пользователя, например, на работу, домой, в гости к друзьям или в бар. Частые визиты в одно и то же место будут анализироваться: например, нейросеть запомнит, что каждую последнюю пятницу месяца юзер проводит в рюмочной или ходит в кино.

На основе полученных данных соцсеть сможет скорректировать свою рекламную кампанию под конкретного пользователя. Отмечается, что система будет работать даже в смартфоне без интернета, анализируя похождения юзера на основе активностей его друзей.

Ранее в Интернете обнаружили другие патенты, раскрывающие тайны самой популярной соцсети в мире. Согласно одному из них, "Фейсбук" умеет следить за семьёй пользователя ради показа рекламы, согласно другому — советовать ему друзей среди незнакомых людей, которые оказываются с ним в одной геопозиции.