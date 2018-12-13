Антирекорд Бибера побит. Названо самое задизлайканное видео в истории YouTube

Им стало видео с итогами года на платформе. Чтобы побить рекорд, понадобилось восемь дней.

Ролик YouTube Rewind, посвящённый итогам 2018 года на платформе, собрал самое большое количество дизлайков в истории видеохостингового сервиса. Об этом сообщает The Verge.

Видео побило рекорд клипа Джастина Бибера Baby, собравшего 9,8 миллиона дизлайков. Чтобы побить рекорд YouTube Rewind, понадобилось восемь дней.

Напомним, в ролике собраны мемы, личности и ролики, которые вызвали резонанс в 2018 году. В видео упоминаются южнокорейский музыкальный жанр K-pop, флешмоб "Кики-челлендж", футбол, феминизм, кулинарные блоги и запущенный в космос автомобиль Tesla.

Техноблогер Маркес Браунли, поучаствовавший в YouTube Rewind 2018, назвал главную причину недовольства роликом, сняв видео на эту тему. По его мнению, блогеры и зрители видят контент на ресурсе по-разному, поэтому аудитория увидела в итогах не совсем то, что запомнила за год.