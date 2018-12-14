Обновление касс под новый НДС продлят до конца I квартала 2019 года

В связи с тем, что не весь малый бизнес, очевидно, успеет обновить ПО кассовых аппаратов на новую ставку НДС, принято решение сделать послабление и продлить срок перехода на новую ставку до конца первого квартала 2019 года.

Представителям бизнеса — пользователям кассовых аппаратов дали отсрочку до начала второго квартала 2019 года на перепрошивку касс. Как стало известно известно Лайфу, это связано с увеличением НДС, а значит, и с изменением данных, применяемых при кассовых рассчётах.

По имеющимся у Лайф данным, Федеральная налоговая служба 13 декабря подготовила письмо, разъясняющее применение ККТ после Нового года в связи с изменением ставки НДС до 20%. В связи с тем, что не все предприниматели успеют перепрошить кассовые аппараты до начала года, ведомство предоставило предпринимателям отсрочку до конца I квартала 2019 года. Это позволит бизнесу плавно перейти на новые правила работы, а также исключить нежелательный скачок цен на прошивку касс и услуги ИТ-специалистов.

Таким образом, после перепрошивки аппаратов в чеке будут отображаться корректные показатели НДС 20%. Лайф обратился за разъяснениями к производителю онлайн-касс "Атол". В разговоре с Лайфом представитель компании Юлия Русинова рассказала, что средняя стоимость перепрошивки касс составляет 600 рублей и выше, в зависимости от того, единичная это услуга или подписка.

— Мы считаем правильным минимизировать расхождения между учётными системами и кассой, — комментирует Юлия Русинова, директор по развитию бизнеса фискальных решений компании "Атол". — Логика работы касс "Атол" уже сейчас позволяет делать чеки коррекции, зачёты авансов, возвраты товаров с той ставкой НДС, которая реализована в кассовом ПО, — будь то 18 или 20%.

Сообщается, что большинство онлайн-касс взято в аренду и обязанность перепрошивки лежит на их хозяевах, поэтому владельцы интернет-магазинов могут не беспокоиться об этой процедуре. По данным ФНС, в России на данный момент работает около 2,3 млн онлайн-касс.

Отметим, что премьер-министр Дмитрий Медведев недавно объяснил решение повысить НДС с 18 до 20%. По его словам, этот вариант является наименее болезненным для россиян и для экономики нашей страны по сравнению с другими методами увеличения доходов бюджета.