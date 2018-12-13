Названы самые комментируемые блогеры Рунета

Аналитики исследовали активность аудитории под постами блогеров на двух самых популярных площадках.

Российское исследовательское агентство блогеров (РИАБ) назвало самых комментируемых блогеров "Ютуба" и "Инстаграма". Исследование опубликовано на сайте компании.

В первую очередь аналитики подсчитали общее количество комментариев в период с 1 января по 1 декабря 2018 года. Первое место занял техноблогер Wylsacom с 6 890 234 комментариями. По мнению экспертов, причины высокой активности аудитории — частый выход роликов и розыгрыши, для которых надо именно оставить комментарий. На втором месте оказалась Саша Чистова, на третьем — Катя Клэп с 5 761 888 и 4 817 751 комментариев соответственно.

Также исследователи подсчитали среднее количество комментариев на пост. Тут лидером стала Марьяна Ро с 40 067 комментариями, на втором месте оказался канал вДудь с 34 819 комментариями, а замкнула тройку Немагия (основной канал) с 34 459 комментариями. Из первой тройки регулярно постит видео только Юрий Дудь (35 за год), Марьяна Ро и Немагия выложили по 13 и 2 ролика соответственно за тот же период.

По итогам исследования выяснилось, что "Ютуб" остался площадкой, где пользователи активнее всего комментируют посты блогеров. Количество комментариев — важный показатель для продажи рекламы, от которого вместе с просмотрами зависит стоимость продвижения продукта.

Ранее было названо самое задизлайканное видео на YouTube. Им неожиданно стал ролик YouTube Rewind, собравший 10 миллионов дизлайков и обогнавший по этому показателю клип Джастина Бибера Baby за восемь дней.