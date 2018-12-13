Космический корабль для туристов Virgin Galactic преодолел "космическую высоту"

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Космический корабль для туристов Virgin Galactic преодолел "космическую высоту"

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Фото: © Virgin Galactic via AP

Корабль был протестирован над пустыней Мохаве. Во время испытаний проблем не возникло.

Компания Virgin Galactic на своей странице в "Твиттере" сообщила об успешном испытании туристического космического корабля SpaceShipTwo. Он преодолел "космическую высоту" в 80 км.

Испытания прошли 13 декабря над пустыней Мохаве (США). Корабль отделился от носителя на высоте 14 км и поднялся на высоту 82,7 км.

Virgin Galactic — компания, организовывающая туристические суборбитальные полёты в космос. Её основал ныне 68-летний американский предприниматель Ричард Брэнсон.

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