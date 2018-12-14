donald в опасности. Названы худшие пароли в 2018 году

На первом и втором местах оказались устоявшиеся лидеры. Люди по-прежнему защищают данные ими.

Специалисты по кибербезопасности SplashData назвали 100 самых ненадёжных паролей в 2018 году.

Первое и второе места заняли 123456 и password. SplashData проводит исследование ежегодно, по её данным, эти пароли занимают лидирующие позиции пятый год подряд. Эксперты не понимают, как люди ставят настолько ненадёжную защиту для данных.

В рейтинге есть и ранее не попадавшиеся пароли. Так, на 23-м месте расположился donald, на восьмом — sunshine, на 11-м — princess.

10 самых ненадёжных паролей от SplashData:

1) 123456; 2) password; 3) 123456789; 4) 12345678; 5) 12345; 6) 111111; 7) 1234567; 8) sunshine; 9) qwerty; 10) iloveyou.