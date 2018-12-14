Apple построит ещё один офис за $1 млрд

Компания расширит своё присутствие в Техасе, инвестировав деньги в строительство нового кампуса.

Apple намерена инвестировать около 1 млрд долларов в постройку нового кампуса в Техасе. Офис вместит несколько тысяч сотрудников, передаёт The Hill.

Новый кампус в Остине будет расположен недалеко от старого офиса компании, где уже трудоустроены 6 тысяч человек. Построенный офис вместит порядка 5 тысяч человек. Там будут работать инженеры, менеджеры по финансам и агенты службы поддержки клиентов. По словам Тима Кука, Apple рада продолжить сотрудничество с регионом.

Напомним, что в прошлом году компания открыла в городе Купертино новый главный кампус Apple Park. Здание имеет круглую форму и напоминает футуристический космический корабль. В мае этого года стало известно, что Apple построит дополнительный офис в Северной Каролине.