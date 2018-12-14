"Одноклассники" показали трейлер фильма "Союз спасения"

Картина об одном из главных событий российской истории XIX века выйдет в декабре 2019 года.

Соцсеть "Одноклассники" совместно с Первым каналом показала первый трейлер фильма "Союз спасения" — исторической драмы о событиях 14 декабря 1825 года. Премьера состоялась в день годовщины восстания на Сенатской площади.

"Союз спасения" рассказывает об одном из самых масштабных событий в жизни России XIX века — восстании декабристов. Режиссёром выступил Андрей Кравчук ("Адмиралъ", "Итальянец"), продюсерами стали Константин Эрнст и Анатолий Максимов. Главные роли сыграли Павел Прилучный, Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Александр Домогаров и другие.

"Это одно из ключевых событий в русской истории XIX века, да и в русской истории вообще, о котором подавляющее большинство соотечественников ну реально просто ничего не знает", — заявил продюсер фильма Константин Эрнст. "Это вечная история про отношения власти России с народом России, власти России с элитами. Это то, что мы проживаем постоянно", — считает сценарист картины Олег Маловичко.

Трейлер доступен для просмотра в официальной группе Первого канала в "Одноклассниках". Картина появится на экранах в конце декабря 2019 года.