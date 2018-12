Названы 25 лучших реклам 2018 года. Среди них три ролика Apple

В список попали видео компании из Купертино о смарт-колонке и разблокировке по лицу.

Сайт AdWeek назвал 25 лучших реклам на сервисе YouTube в 2018 году. В список попали три ролика от Apple.

Первое место заняла реклама бренда спортивной одежды Nike Believe in Something. Even If It Means Sacrificing Everything. На втором месте оказалось видео Apple Welcome Home.

Также в список попали ещё два рекламных ролика Apple. Ими стали Share Your Gifts и Unlock. Последним роликом занималось рекламное агентство Furlined, два других создавала TBWAMedia Arts Lab.

Ранее YouTube подвёл итоги года на платформе в одном ролике. Он за восемь дней собрал 10 миллионов дизлайков и стал самым задизлайканным видео на площадке, обогнав по этому показателю клип Джастина Бибера Baby.