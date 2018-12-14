Facebook слила в Сеть неопубликованные фото семи миллионов пользователей

Компания сама сообщила об очередной утечке личных данных своих пользователей. На этот раз не защищёнными оказались неопубликованные фото.

Разработчики мобильных приложений могли получить доступ к неопубликованным фотографиям 6,8 миллиона пользователей Facebook из-за обнаруженной ошибки. Об этом сообщает соцсеть в официальном блоге.

Баг был найден в программном интерфейсе соцсети. Разработчики приложений могли получить доступ к фото из "сторис" или тех, что были загружены, но не опубликованы. Он просуществовал в период с 13 по 25 сентября, пока его не обнаружили и не устранили программисты Facebook.

Сотрудники соцсети обещают решить проблему. Они уведомят пользователей, у которых могли утечь неопубликованные фотографии, и попросят разработчиков приложений удалить их.

Ранее Facebook сообщила российским пользователям о краже их личных данных в ходе сентябрьской кибератаки. Компания перечислила, к каким именно данным злоумышленники получили доступ, а к каким нет.