Найден способ посмотреть самые популярные посты в своём Instagram за год

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Найден способ посмотреть самые популярные посты в своём Instagram за год

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Журналисты нашли в App Store приложение, которое определит девять самых популярных постов в аккаунтах соцсети.

Приложение Top Nine app покажет пользователям "Инстаграма" девять самых популярных постов за год. Об этом сообщает The Next Web.

<p>Фото: © <a href="https://thenextweb.com/basics/2018/12/14/how-to-find-your-top-instagram-posts-2018/" target="_blank">TNW</a></p>

В приложении необходимо указать никнейм и электронную почту. На неё будет прислано письмо с коллажем, где будут указаны самые популярные посты за год. Если ваш аккаунт закрыт, вам необходимо будет авторизоваться и дать разрешение на обработку личных данных.

Дизайн коллажа будет напоминать интерфейс приложения "Инстаграма". В том числе в нём по горизонтали будет размещено три поста, картинки расположатся так же, как в профиле соцсети.

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