Дешевле и реалистичнее. Лица секс-роботов создадут на 3D-принтере

Это должно ускорить процесс производства. Также благодаря этой технологии машины должны стать дешевле.

Компания DS Robotics будет печатать лица для секс-роботов на 3D-принтере. Об этом сообщает The Next Web.

Такая технология ускорит и удешевит производство машин. Также лица станут более реалистичными. Напомним, сейчас лица для секс-кукол создаются с помощью специальных формочек.

3D-принтер уже задействовался в создании лиц для секс-кукол. Как правило, его использовали, чтобы скопировать внешность другого человека. В DS Robotics заявляют, что не будут использовать технологию для подобных целей.

Пока создание других компонентов секс-роботов на 3D-принтере не планируется. О начале производства лиц должно быть объявлено в 2019 году.