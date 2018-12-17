Калифорния через 20 лет перейдёт на электрические автобусы

Через 10 лет штат перестанет закупать бензиновые автобусы, а к 2040 году собирается полностью отказаться от традиционного вида транспорта.

К 2040 году перевозками пассажиров в штате Калифорния будет заниматься только транспорт на электротяге. По слухам, к этому пришёл Калифорнийский совет по воздушным ресурсам, передаёт AutoBlog.

Сообщается, что с 2029 года все закупаемые автобусы должны иметь исключительно электрический привод. К 2040 году из парка автобусов должен исчезнуть весь транспорт, работающий на двигателе внутреннего сгорания. Таким образом штат намерен сократить выбросы парниковых газов, оксидов азота и твёрдых частиц.

Не только Калифорния намерена перейти на полностью "зелёный" транспорт. Например, по подсчётам заместителя мэра Москвы, главы департамента транспорта Максима Ликсутова, в ближайшие 12–13 лет столица полностью перейдёт на электрический транспорт.