Android-смартфоны разблокировали фейковой человеческой головой

Почти все девайсы перепутали силиконовую голову с настоящей и сняли защиту с устройства.

Ведущие Android-смартфоны провалили тест на безопасность. Эксперты попробовали взломать биометрический сенсор искусственной головой человека и им это удалось, передаёт Forbes.

В эксперименте приняли участие пять девайсов — iPhone X, LG G7 ThinQ, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy Note8 и OnePlus 6. Все модели оснащены системой безопасности, основанной на 3D-сканировании лица пользователя. Вместо настоящего лица аппаратам подсунули напечатанную на 3D-принтере голову журналиста Forbes.

Результаты эксперимента оказались разочаровывающими. Все Android-девайсы повелись на трюк с искусственной головой и сняли блокировку системы. Устоял только iPhone X, биометрическая защита которого отказалась открываться перед фейковой головой хозяина.