Хакер взломал 100 000 принтеров, чтобы поддержать блогера PewDIePie

По велению неизвестного хакера, бездушные устройства по всему миру призывают помочь топовому блогеру с YouTube-подпиской.

Неизвестный хакер снова атаковал принтеры в нескольких странах, чтобы поддержать самого популярного блогера на YouTube. Взломанные устройства печатали призыв подписаться на его канал, передаёт ZDNet.

Пользователи в Великобритании, США, Испании, Австралии и других странах пожаловались, что их принтеры начали печатать призывы поддержать блогера PewDIePie. В тексте говорилось, что сейчас идёт битва между ютубером и индийским медиаконгломератом T-Series, причём последний может довольно скоро обогнать блогера по числу подписок. Хакер просил распространить эту информацию и подписаться на канал. По предварительным подсчётам, скомпрометировано около 100 000 устройств.

Специалисты полагают, что случившееся является рецидивом. Поступок анонима связывают с ноябрьским взломом 50 000 принтеров, которые тоже печатали призывы в поддержку шведского ютубера.

Рост популярности T-Series связывают с огромным населением Индии (1,3 млрд человек) и тем, что местный рынок смартфонов является самым быстрорастущим и одним из самых важных в мире. Благодаря этому сотни миллионов жителей имеют доступ к Интернету и YouTube.

На данный момент у PewDIePie насчитывается более 77 млн подписчиков, на T-Series уже подписалось около 75,7 млн аккаунтов. Счётчик противостояния двух топовых каналов на YouTube можно наблюдать в прямой трансляции.